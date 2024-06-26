شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يطالب بتمديد عمل الـ"يونيفيل" لعام جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وزير الخارجية اللبنانى عبد الله بوحبيب، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يطلب فيها تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان يونيفيل لسنة إضافية جديدة.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الأربعاء، أن الرسالة أكدت تقدير لبنان للدور الذى تضطلع به قوات حفظ السلام في الجنوب، وتمسكه بتطبيق القرار 1701 (2006) كاملاً.