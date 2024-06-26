شكرا لقرائتكم خبر عن مليون ونصف فلسطيني دون مأوى.. الاحتلال يواصل تدمير الأحياء السكنية في رفح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمير أحياء سكنية كاملة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي تتوغل دباباتها في جميع المحاور الرئيسية فيها.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن الاحتلال دمر مئات المنازل في الحي السعودي الذي يقع غرب مدينة رفح، ويُعد من أكبر الأحياء السكنية في المدينة وأكثرها تطورًا.

كما دمرت قوات الاحتلال مئات المنازل في مخيمات يبنا والشابورة والبرازيل، وذلك في إطار عمليات التدمير الشاملة للمنازل والمنشآت الفلسطينية، التي تسببت في تدمير أكثر من 70% من المنازل والمنشآت في قطاع غزة، وبات أكثر من مليون ونصف فلسطيني دون مأوى، ويعيشون في ظروف قاسية في ظل نفاد الغذاء والدواء. وقف استهداف المستشفيات وجددت وزارة الصحة الفلسطينية مطالبتها للمجتمع الدولي، بضرورة الضغط على الاحتلال، لوقف عمليات استهداف المستشفيات.

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد خلال اليومين الماضيين استهداف الطواقم الطبية، ما أدى لاستشهاد 3 من بينهم مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية. التوغل في خان يونس وتوغلت دبابات الاحتلال الإسرائيلي مجددًا اليوم الأربعاء، شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن دبابات الاحتلال توغلت في بلدة خزاعة شرق خان يونس معززة بالجرافات وبغطاء جوي من الطائرات، وسط قصف مكثف أدى إلى إصابة العديد من الفلسطينيين، نقلوا على إثر ذلك إلى مستشفى ناصر الطبي.

وفي سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها لوسط وغرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وطال القصف كذلك منطقة المواصي التي يوجد فيها آلاف النازحين، الذين تلاحقهم قذائف وصواريخ الاحتلال في خيامهم، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات منهم خلال الأيام الماضية.