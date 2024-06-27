شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 37765 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 37765 شهيداً، ونحو 86429 جريحاً معظم الضحايا من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 47 فلسطينياً وإصابة 52 بجروح، وارتكاب 3 مجازر ضد العائلات، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود العديد من الشهداء تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة، ولا تتوفر الإمكانيات اللازمة لانتشالهم.