شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 10 فلسطينيين في قصف للاحتلال على غزة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد عشرة فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات بجروح اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة ومخيم النصيرات.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن سبعة فلسطينيين على الأقل استشهدوا في قصف إسرائيلي عنيف على حي الشجاعية، كما أصيب في القصف، الذي ترافق معه عملية توغل لقوات الاحتلال بعشرات الآليات العسكرية، نحو 30 فلسطينياً معظمهم من الأطفال والنساء.

وفي وسط قطاع غزة، استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات، وقد استهدف القصف منازل وتجمعات للفلسطينيين، كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق المغراقة وحجر الديك وسط قطاع غزة.

