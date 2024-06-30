تكنولوجيا: Oppo تسلط الضوء على مميزات الذكاء الإصطناعي في سلسلة Oppo Reno 12

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Oppo هاتفي Reno 12 وReno 12 Pro في الأسواق العالمية برقاقات MediaTek Dimensity، وعدد من مميزات الذكاء الإصطناعي، ولقد إستعرضت Oppo مميزات الذكاء الإصطناعي في هذه الإصدارات.

أكدت شركة Oppo على أن مميزات الذكاء الإصطناعي في سلسلة Oppo Reno 12 ستقدم تجربة بآداء أعلى في تنفيذ المهام في هواتف الشركة، مع إزالة الأدوات أو العناصر الغير مرغوب فيها من الشاشة الخلفية، وفي السطور القادمة نستعرض هذه المميزات.

مميزات الذكاء الإصطناعي للتصوير

جاءت سلسلة Reno 12 بعدد من مميزات الذكاء الإصطناعي التي تستهدف تعزيز تجربة وآداء الكاميرة لتصل إلى مستوى إحترافي في التصوير.

AI Eraser 2.0 تهدف آداة الممحاة الذكية لإزالة العناصر والكائنات الغير مرغوب فيها من الخلفية في الصور، وتأتي هذه الآداة بمستوى إحترافي وعالي الدقة، كما تعمل على إدراك الكائنات في الصور بنسبة 98%.

ميزة AI Best Face وهي آداة تهدف إلى إدراك غلق الأعين في الصور، حيث تعمل هذه الميزة على تصحيح عيب إغلاق العين في الصور، وتعمل هذه الآداء مع الصور الجماعية التي تتضمن 3 أشخاص أو أكثر.

ميزة AI Perfect Shot ويتاح للمستخدم من خلال هذه الميزة التأكيد على أن كافة الوجوه في الصورة تظهر بأفضل شكل، ومن المقرر أن تتخطى هذه الميزة التعديل التقليدي للوجوه في الصور، حيث تعمل على إستخدام أنماط جديدة إحترافية لتعديل الصور بأعلى جودة وأدق تفاصيل.

ميزة AI Matting 2.0 ويمكنك من خلال هذه الميزة أن تعمل على إقتطاع الأشخاص من الصور، أو إضافة كائنات أو تفاصيل جديدة أكثر مرحاً للصور من الإيموجي والخلفيات.

ميزة AI Studio يمكنك من خلال هذه الميزة تحويل أي صورة إلى آفاتار رقمي، وهي ميزة ذكية لإبتكار شكل جديد للتعبير في وسائل التواصل الإجتماعي.

ميزة AI Summary ويمكن من خلال هذه الميزة إبتكار ملخص يتضمن النقاط الرئيسية للنصوص لدعم المستخدم في إدارك محتوى النصوص بشكل سريع.

ميزة AI Writer وتعمل هذه الميزة على دفع إقتراحات ذكية عند الكتابة في المنشورات أو التعليقات، مع إنهاء بسرعة فائقة للعبارات، تصحيح لأخطاء القواعد.

ميزة AI Clear Voice وترتكز هذه الميزة على معمارية متطورة تعمل على خفض الضوضاء بقدرة تصل إلى 40 ديسيبل لدعم المستخدم بمحادثات واضحة ونقية في المكالمات الصوتية أو عند التواصل في المكالمات عبر الواتس اب، أو الإجتماعات عبر Zoom.

ميزة AI Recording Summary يمكنك من خلال هذه الميزة تسجيل الإجتماعات باللغة الإنجليزية أو الهندية لفترة تصل إلى 5 ساعات ومن ثم إنشاء الملاحظات، والملخصات بنقرة سريعة.

للبطارية

تتضمن سلسلة Oppo Reno 12 ميزة ذكية لتحسين عمر البطارية، حيث تعمل هذه الميزة على ضبط قوة المعالج وفقاً لحالة البطارية، أيضاً من جانب أخر تأتي هذه السلسلة بتقنية ذكية للشحن لتستمر البطاريات بنفس القدرة لأطول وقت.

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