الخليج اليوم .. خلال أسبوع.. ضبط أكثر من 20 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في السعودية، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 04/ 07/ 2024 إلى 10/ 07/ 2024، عن ضبط (20093) مخالفًا، منهم (12460) مخالفًا لنظام الإقامة، و(5400) مخالف لنظام أمن الحدود، و(2233) مخالفًا لنظام العمل.

و بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1737) شخصًا (42%) منهم يمنيو الجنسية، و(57%) إثيوبيو الجنسية، و(01%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (49) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

في حين تم ضبط (16) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (19841) وافدًا مخالفًا، منهم (18209) رجال، و(1632) امرأة.

إلى ذلك تم إحالة (9438) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3833) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (11655) مخالفًا.

عقوبات تصل إلى السجن

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة من خلال الاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.