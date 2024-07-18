الخليج اليوم .. السعودية تعلن إعدام مواطن بتهمة الانضمام لخلية إرهابية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن لإقدامه على ارتكاب جريمة إرهابية تمثلت في انضمامه لخلية إرهابية، وقيامه بإطلاق النار على المقرات الأمنية.

وقالت الوزارة في بيان: "أقدم محمد بن عبد الله بن علي العبد الجبار سعودي الجنسية على ارتكاب جريمة إرهابية تمثلت في انضمامه لخلية إرهابية وقيامه بإطلاق النار على المقرات الأمنية، والترصد لرجال الأمن، وإبلاغه العناصر الإرهابية بتحركاتهم ما نتج عنه استهداف ثلاثة من رجال الأمن، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم عليه بالقتل تعزيرا، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وأضفت: "تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا يوم الأربعاء بالمنطقة الشرقية"، مؤكدة "للجميع حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.