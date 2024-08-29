شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار غزيرة على الباحة وخفيفة على تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية وجريان للسيول وتساقط البرد، على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 10 مساءً. أمطار خفيفة على تبوك نبَّه المركز بمنطقة تبوك، اليوم، من أمطار خفيفة، على الوجه، وأملج، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 10 مساءً.

