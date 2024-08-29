شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء العدوان المستمر على غزة إلى 40602 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ328 على التوالي إلى 40602 شهيدٍ، ونحو 93855 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 68 فلسطينيًا وإصابة 77 بجروح مختلفة بعضها خطرة، وارتكاب أربع مجازر ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات. اعتقال 10300 فلسطيني بالضفة الغربية وثّق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 10300 فلسطيني في الضفة الغربية، خلال الشهور العشرة الماضية، في سلسلة عمليات اقتحام واسعة للمدن والبلدات الفلسطينية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن 25 فلسطينيًا اعتقلتهم قوات الاحتلال الليلة الماضية واليوم، في جنين وطوباس وطولكرم ورام الله، خلال عمليات دهم وتفتيش لمنازل الفلسطينيين، لافتًا النظر إلى أن الأسرى داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي يعيشون ظروف اعتقال قاسية.

