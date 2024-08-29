تكنولوجيا: هواوي تطلق نظام مراقبة الصحة TrueSense قبل إطلاق ساعة Watch GT 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عقدت شركة هواوي حدث في الصين اليوم، حيث قدمت نظام TrueSense؛ وهو نظام مبتكر يهدف إلى وضع معيار جديد في مراقبة الصحة.

تجمع التقنية بين البيانات من أجهزة الاستشعار لمعدل التنفس و SPO2 (مستويات الأكسجين في الدم) ودرجة حرارة الجسم، وضغط الدم، ومعدل ضربات القلب، وهي ليست جديدة بالنسبة لأجهزة هواوي القابلة للارتداء.

ومع ذلك، تدعي الشركة أنها أكثر دقة وشمولية وأفضل استخدامًا في النظام البيئي للشركة.

لم يذكر المقدمون الرسميون على المسرح ما هي الأجهزة التي ستكون أول من يتم إطلاقها مع TruSense، لكننا سمعنا أن ساعة Watch D2 الذكية ستأتي الشهر المقبل، لذلك قد يكون الهاتف الذي يركز على ضغط الدم هو الرائد في هذه التقنية.

وقد ظهر إعلان تشويقي لساعة Watch GT 5 اليوم، لذا فمن المرجح أن يكون إعلانًا آخر. وقال ريكو تشانغ، رئيس خط منتجات هواوي الذكية القابلة للارتداء والصحة، إن هذا التقدم الصحي سيدفع المستخدمين إلى اتباع أنماط حياة أكثر صحة.

ستسمح ميزة Health Glance الجديدة للمستهلكين بقياس أكثر من 10 مؤشرات صحية في 60 ثانية فقط، وهذا يشمل معدل ضربات القلب المعروف أو تخطيط القلب، ولكن أيضًا المؤشرات الأكثر غموضًا مثل وظيفة الرئة ومخاطر العدوى، وتوقف التنفس أثناء النوم، ومخاطر ارتفاع السكر في الدم.

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