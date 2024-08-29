شكرا لقرائتكم خبر عن ليلًا ونهارًا.. استمرار سقوط الشهداء الفلسطينيين في غزة والضفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهدت فلسطينيتان في قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة على منطقة السوارحة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة بمخيم النصيرات، بانتشال الطواقم الطبية لشهيدتين من داخل منزل تعرض لقصف إسرائيلي غرب المخيم.

في سياق متصل، دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية جديدة غرب مدينة رفح، وذلك في إطار عمليات التدمير الشاملة للمدينة وبنيتها التحتية وآبارها.

استشهاد فلسطيني شمال الضفة

كما استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة، في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيرانها على مجموعة من الفلسطينيين في جنين، ما أدى لاستشهاد فلسطيني.

ليرتفع بذلك عدد الشهداء في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على شمال الضفة الغربية، في أقل من 24 ساعة، إلى 11 شهيدًا وعشرات الجرحى.