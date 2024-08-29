شكرا لقرائتكم خبر عن منذ 7 أكتوبر.. استشهاد 212 من موظفي الأمم المتحدة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن 212 من موظفي الأمم المتحدة قتلوا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر الماضي.

وقالت وكالة الغوث في بيان لها، إن مؤسسات الأمم المتحدة تعرضت لنحو 464 هجومًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي، على الرغم من وجود أكثر من مليون ونصف نازح بداخلها، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 563 فلسطينيًا وإصابة نحو 1790 بجروح.

ولفتت إلى أن 600 ألف طفل باتوا خارج المدارس بسبب العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة كارثية، مع انتشار الأمراض والأوبئة المعدية بين النازحين الفلسطينيين. أبو الغيط يدين العدوان أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات العملية العسكرية العدوانية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية، التي أسفرت عن سقوط أكثر من 11 شهيدًا، وتضمنت فرض حصار شامل على مدنٍ كبيرة ومناطق واسعة في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنها تجر الأوضاع نحو الانفجار.

وقال أبو الغيط في بيان اليوم الأربعاء، إن الاقتحامات والهجمات الوحشية وعمليات القتل التي يمارسها الاحتلال في مدن شمال الضفة، فضلًا عن تدمير البنية التحتية وحصار المستشفيات، تُمثل توجهًا خطيرًا يستهدف إخضاع الشعب الفلسطيني والانقلاب على بقايا الاتفاقات الموقعة، وإعادة ضم الأراضي الفلسطينية تنفيذًا لأجندة اليمين المتطرف.