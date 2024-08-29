شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يتراجع إلى 263.96 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الخميس، عند آخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر جرام الذهب اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، 301.66 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم، 276.52 ريال. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم، إلى 263.96 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم، 226.25 ريال. سعر الذهب اليوم في السعودية وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم، 175.97 ريال.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية اليوم، إلى 150.83 ريال. سعر الذهب في السعودية وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية 9382 ريالا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية 2112 ريالا.

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية 301.658 ألف ريال.