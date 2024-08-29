شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يتراجع إلى 263.96 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الخميس، عند آخر مستويات سجلها المعدن النفيس.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم، 276.52 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم، 226.25 ريال.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية اليوم، إلى 150.83 ريال.
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية 2112 ريالا.
وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية 301.658 ألف ريال.
سعر جرام الذهب اليومسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، 301.66 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم، 276.52 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 21 اليومتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم، إلى 263.96 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم، 226.25 ريال.
سعر الذهب اليوم في السعوديةوبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم، 175.97 ريال.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية اليوم، إلى 150.83 ريال.
سعر الذهب في السعوديةوسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية 9382 ريالا.
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية 2112 ريالا.
وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية 301.658 ألف ريال.