شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يرحب بالإعلان الصادر بشأن اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب البرلمان العربي بالإعلان الصادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بشأن اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين على إجراءات لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

وأكد في بيان له، اليوم، دعمه الكامل للجهود الإقليمية والدولية كافة الرامية لإنهاء الوضع المتأجج في اليمن وصولًا لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في إرساء قواعد السلم والأمن، عاداً إعلان المبعوث الأممي، خطوة على الطريق الصحيح لتهدئة الأوضاع وخفض التصعيد في اليمن.

وأعرب البرلمان العربي، عن أمله في البناء على تلك الخطوة المهمة، داعيًا جميع الأطراف اليمنية إلى إعلاء المصلحة الوطنية للشعب اليمني والجلوس إلى طاولة الحوار وصولًا إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقًا للمرجعيات وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.