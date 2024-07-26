شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الإهمال الطبي.. وفاة أسير داخل معتقلات الاحتلال اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية عن وفاة أسير فلسطيني اليوم الجمعة، من طوباس بالضفة الغربية، داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، بسبب سياسة الإهمال الطبي.

وأكدت هيئة الأسرى الفلسطينية، أن وفاة الأسير داخل معتقلات الاحتلال جاءت بسبب الإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه إدارات سجون الاحتلال الإسرائيلي بحق جميع الأسرى المرضى، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.

وأوضحت الهيئة الفلسطينية أنه منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مطلع أكتوبر الماضي سُجل أعلى عدد للشهداء بين صفوف الأسرى.

