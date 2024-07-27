شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. إطلاق نار على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد مصدر أمني عراقي اليوم السبت، بتعرض مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني وسط محافظة كركوك 250/كم شمالي بغداد/ إلى إطلاق نار من قبل مجهولين.

ونقلت وكالة "شفق" نيوز الإخبارية اليوم عن المصدر قوله إن الهجوم على مقر الحزب لم يسفر عن أية إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأضاف المصدر أن قوة من الشرطة حضرت إلى موقع الحادث وعممت أوصاف المهاجمين الذين فروا إلى جهة مجهولة وفتحت تحقيقا بالحادثة.