شكرا لقرائتكم خبر عن ردا فعل مختلفان من روسيا وأمريكا على الوضع في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقلت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء يوم الثلاثاء عن وزارة الخارجية الروسية، قولها إن الضربة الإسرائيلية على العاصمة اللبنانية "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

بينما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن الولايات المتحدة لا تعتقد بأن الحرب في لبنان حتمية. الشكوى للأمم المتحدة قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب إن الحكومة اللبنانية تندد بالغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، وتعتزم تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة بشأنها.

وأضاف أنه يأمل في ألا يؤدي أي رد من الجماعات اللبنانية إلى تصعيد.

وقال مصدران أمنيان إن الضربة الإسرائيلية استهدفت قائد عمليات لبناني، لكنه نجا من الهجوم.