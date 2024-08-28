الخليج اليوم .. عباس يقطع زيارته إلى الرياض ويعود لرام الله بسبب التصعيد الإسرائيلي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قطع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، زيارته إلى السعودية لمتابعة "العدوان الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية" المحتلة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).

وأوردت الوكالة: "قرر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قطع زيارته إلى المملكة العربية السعودية والعودة إلى أرض الوطن اليوم الأربعاء، لمتابعة آخر التطورات والمستجدات في ظل العدوان الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية"، حيث كان الجيش الإسرائيلي أعلن بدء عملية عسكرية في شمال الضفة، مشيرا إلى أنه قتل خلالها 9 مقاتلين فلسطينيين في جنين وطوباس، نقلا عن فرانس برس.

وأوضح الجيش في بيان أنه "قضى على عدد من المقاتلين جوا وبرا"، مشيرا إلى أن 3 منهم قضوا في "غارة جوية" على سيارة في جنين، بينما قُتل "مسلحان" في المدينة ذاتها، و4 في مخيم الفارعة في غور الأردن.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني للصحافيين: "حاليا، لا يوجد جنود مصابون من جانبنا".

وأكد الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بدء عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية، بعد موجة تصعيد وتهديدات إسرائيلية باجتياح الضفة، لإحباط تشكيلات مسلحة تتطور بشكل لافت في مناطق الضفة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أن العملية العسكرية في شمال الضفة الغربية ستستمر لعدة أيام وأطلق عليها اسم "المخيمات الصيفية".

وأشار بيان مشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك إلى أن العملية واسعة النطاق "تهدف لاعتقال المطلوبين وتدمير البنية التحتية في شمال الضفة، في مخيمي جنين ونور شمس للاجئين بالقرب من طولكرم".

وأضاف البيان: "في الوقت نفسه، تجري أيضًا عملية كبيرة أخرى في مخيم الفارعة للاجئين في الأغوار، وكجزء من عملية كبرى على مستوى فرقة عسكرية، يحاصر الجيش الإسرائيلي المستشفيات القريبة من هذه المخيمات لمنع المسلحين من الوصول إليها"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وتابع البيان: "تشمل العملية الواسعة، مرافقة جوية كبيرة ومئات المقاتلين، وإمكانية إجلاء منظم للسكان الفلسطينيين وفقا لمواقع القتال المتوقعة".

‏وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن العملية التي بدأها الجيش شمالي الضفة هي الأوسع منذ عملية السور الواقي في عام 2002.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، الأربعاء، بمقتل 10 فلسطينيين في العملية العسكرية التي يشنّها الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر لوكالة فرانس برس إن فلسطينيين اثنين قتلا في مدينة جنين، و4 في قصف استهدف سيارة قرب المدينة، و4 آخرين في مخيم الفارعة قرب مدينة طوباس.

من جانبها، أعلنت الصحة الفلسطينية مقتل 11 برصاص الجيش الإسرائيلي، وإصابة ثلاثة آخرين في مخيم جنين وطوباس.

هذا فيما ذكرت حركة الجهاد أن "سرايا القدس" تخوض معاركَ ضد القوات الإسرائيلية التي تشن هجوما شاملاً على مدن شمال الضفة ومخيماتِها لفرض السيطرة على القدس والأقصى.

وتشهد مختلف مناطق الضفة الغربية تصاعدا في وتيرة أعمال العنف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقتل مذاك في الضفة الغربية ما لا يقل عن 660 فلسطينيا برصاص مستوطنين والقوات الإسرائيلية، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية فلسطينية، فيما قتل ما لا يقل عن 20 إسرائيليا بينهم جنود في هجمات فلسطينية في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها، وفقا لأرقام إسرائيلية رسمية.