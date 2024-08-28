الخليج اليوم .. الملك سلمان يصل إلى الرياض قادماً من جدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وصل العاهل السعودي الملك سلمان إلى الرياض قادماً من جدة، وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن نائب أمير منطقة الرياض.

وقد وصل في معية الملك سلمان كل من الأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار الملك سلمان، والأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما وصل في معية الملك سلمان، رئيس الديوان الملكي فهد بن محمد العيسى، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين عبدالعزيز بن إبراهيم الفيصل، ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للعيادات الملكية الدكتور صالح بن علي القحطاني، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد غادر جدة في وقت سابق اليوم، وكان في وداعه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.