شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 11 فلسطينيًا في القصف المستمر على غزة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، على خيام للنازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر الطبي، بوصول ثمانية شهداء إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف خيامًا وتجمعات للنازحين في مدينة خان يونس، وذلك بالتزامن مع استمرار توغل دبابات الاحتلال في المناطق الشرقية من المدينة، وسط قصف جوي ومدفعي مكثف طال بلدات خزاعة والقرارة والفخاري وبني سهيلا.

كام أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وجرح رابع اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن الاحتلال ما زال يحتجز جثامين الشهداء الثلاثة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية إلى 20 شهيداً وعشرات الجرحى، وذلك في ظل اجتياح واسع لعدة مخيمات وبلدات شمال الضفة الغربية لليوم الثاني على التوالي.

