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قوات الأمن العراقية تقضي على 14 إرهابيًا

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واس- بغداد 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قضت قوات الأمن العراقية على 14 إرهابيًا ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة وادي الغدف بصحراء محافظة الأنبار، في عملية إنزال جوي نفذتها وحدات عسكرية خاصة، وبالتعاون مع قوات التحالف الدولي.
وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم، أن من الإرهابين قيادات مهمة في التنظيم، وأن أغلب من قُضي عليهم كانوا يرتدون أحزمة ناسفه، وتم القضاء عليهم بعد اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن العراقية وعناصر التنظيم الإرهابي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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