شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة المكلفة فى ليبيا يعلن انطلاق خطط التنمية فى جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا أسامة حماد أن حكومته بدأت في تنفيذ خطط تنموية في مدن وقرى جنوب ليبيا.

وأعلن حماد دعم الحكومة الكامل لصندوق تنمية وإعمار ليبيا وتوفير جميع الوسائل والإمكانات المادية واللوجستية اللازمة للمشاريع المستهدفة.

وجاء ذلك في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الأول لإعمار الجنوب "من التهميش إلى الإعمار" الذي عقد في قصر فزان بمدينة سبها الخميس بحضور قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ومدير عام صندوق التنمية بلقاسم خليفة حفتر، وعدد من القيادات العسكرية والسياسية إلى جانب ممثلي الجنوب من مختلف المجالات.

وشدد حماد على أهمية دور مجلس النواب والقيادة العامة في تحقيق التنمية وإعادة بناء العلاقات الاجتماعية في مدينة مرزق، مشيرا إلى بدء تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في البنية التحتية بالجنوب.

وأشاد بدور صندوق تنمية وإعمار ليبيا في تحويل واقع التهميش إلى تنمية كما حدث في درنة والمدن المتضررة جراء السيول والفيضانات.