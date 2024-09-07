شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. خلافات أسرية تنتهي بمقتل زوجة طعنًا في الشارع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت منطقة حي بولاق الدكرور الشعبي في محافظة الجيزة المصرية، واقعة قتل أمام المارة، إذ أقدم زوج على قتل زوجته طعنًا في الشارع.

وشاهد أهالي الحي، رجلًا يطارد زوجته ويباغتها بعدة طعنات وسط ذهول وصرخات المارة، ما أودى بحياة السيدة التي تبلغ 43 عامًا .

حاول الزواج الفرار سريعًا إلا أن المارة أوقفوه وقاموا بتسليمه للأمن المصري، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على جثة سيدة بها آثار طعن وسط الشارع بدائرة القسم، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ .

وتوصل الأمن إلى أن الجثة لسيدة 43 سنة- وهي ربة منزل، وبالاستماع إلى والدتها قالت إن ابنتها كانت على خلاف أسري دائم مع زوجها البالغ -46 عامًا .

وبعد فحص النيابة التي انتقلت لموقع الحادث ورفع ما به من آثار، تحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان، مع تكليف الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة لبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها وأمرت النيابة بحبس الزوج المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات .

