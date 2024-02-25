شكرا لقرائتكم خبر عن توابل صديقة للمعدة ولا تسبب التهابات اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التوابل هي تلك الأعشاب الجافة التي تعطي للطعام مذاقًا ونكهة وحلاوة ورائحة جيدة، يعاني البعض من مشكلة الإحساس بحالة من حرقة المعدة بمجرد تناول التوابل.

وصف تقرير نشره في موقع eatingwell المعني بالصحة والتغذية أن بعض التوابل تعمل على تقليل الالتهابات التي تحدث في الجهاز الهضمي والأمعاء والمعدة، بل أكد التقرير أن بعض التوابل يمكنها أن تمنع حدوث اضطرابات المعدة والعسر الهضمي والتهاباتها.

تابع التقرير أن التوابل مفيدة للمعدة شريطة عدم الإسراف خاصة في التوابل الحارة، ومن أفضل أنواع التوابل التي تعزز صحة الجهاز الهضمي:

الأوريجانو الشهير الذي شاع استخدامه في الآونة الاخيره فهو يحتوي على مركبات صحية وجيدة تعزز من حاجز الأمعاء وتعزز من وظائف الجهاز الهضمي

جذور العرقسوس الشهيرة التي يستخدمها الكثيرين في علاج بعض الأمراض فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تقاوم الالتهابات والمشكلات الخاصه بها وبالتالي تخفف من حدة العسر الهضمي وكذلك الإرتجاع المريئي

القرفة فالبعض يعتقد خطئاً أن القرفة من التوابل التي تساعد على حرقة المعدة وهو أمر غير صحيح فالتوابل الحادة مثل القرفة تساعد على تقليل الانتفاخات والغازات وتساعد أيضا على التخلص من العسر الهضمي وتحتوي على مركبات تقاوم الالتهابات في الجسم والمعدة بشكل خاص كما انها مضادة للميكروبات وتعزز من سلامة الجهاز الهضمي

وأوصى التقرير بضرورة الإهتمام بعدم الإسراف في تناول التوابل ووضعها على الطعام فمن المهم التوازن في تناولها لإعطاء الطعام نكهة وحماية الجسم من أضرار الإسراف.