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القاهرة - سامية سيد - عندما يكون هناك فائض من الكوليسترول في الجسم، فإن معظمه يترسب داخل الشرايين في جميع أنحاء الجسم، مما يعيق تدفق الدم إلى جميع الأعضاء المتضررة، وهذا قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة وحتى مميتة، ولتجنب مثل هذه المشاكل والمضاعفات الصحية، من الضروري أن تكون على دراية بالأعراض التي قد تنشأ بسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم وعلاجها، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

علامات تحذيرية لانسداد الشرايين فى القلب والساقين

من المهم أن نفهم هذه الأعراض التحذيرية لانسداد الشرايين في الساقين والقدمين.

ألم غير عادي في الساق والقدم وعدم الراحة

عادة ما يكون ألم الساق المنتظم مؤشرا على انسداد الشريان، خاصة عندما يحدث بعد ممارسة التمارين الرياضية أو في الليل، و سبب هذا الألم، المعروف باسم العرج يرجع إلى انخفاض تدفق الدم إلى الساقين بسبب تقييد تدفق الدم.

الشعور بانعدام الوزن أو التنميل

نتيجة لنقص إمدادات الدم، قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من انسداد الشرايين أيضًا من تنميل أو ضعف في أرجلهم وأقدامهم، خاصة أثناء الراحة أو عدم النشاط.

تورم القدمين والساقين

قد يكون تورم القدمين والساقين علامة على انسداد الشرايين مع تراكم السوائل بسبب ضعف الدورة الدموية، ويمكن أن يكون الانتفاخ أثناء النهار أكثر وضوحًا.

برودة القدم بشكل مستمر

حتى في الظروف الدافئة، إذا كان لديك ضعف في الدورة الدموية بسبب انسداد الشريان، فقد تشعر بالبرد في قدميك طوال الوقت. و هذا العرض يكون أكثر وضوحًا أثناء النوم ليلاً.

تستغرق الجروح أو القروح وقتًا أطول للشفاء

يمكن أن تكون تقرحات الأطراف السفلية أو الجروح التي تستغرق وقتًا أطول للشفاء مؤشرًا على عدم كفاية تدفق الدم الناتج عن انسداد الشرايين.و هذه الجروح أكثر عرضة للعدوى وقد تسبب الألم.

تغير لون الجلد

يشير اللون الأزرق أو الأرجواني على جلد الساقين والقدمين إلى ضعف تدفق الدم واحتمال انسداد الشرايين.

فقدان الشعر غير المبرر

قد يشير تساقط الشعر أو انخفاض نمو القدمين والساقين إلى انسداد الشريان. كما أن تراكم الترسبات في الشرايين يمكن أن يعيق تدفق الدم ويحتمل أن يساهم في تساقط الشعر.

والأشخاص الذين لديهم تاريخ من التدخين، والسكري غير المنضبط، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم هم عرضة للإصابة بألم في الساق مع أمراض القلب. ويكون ألم الساق أكثر حدة في الليل، وكثيرًا ما يتجاهل الأشخاص هذه الأعراض لأنهم غير مدركين لها. وينصح أي شخص يعاني من مثل هذه الأعراض باستشارة طبيب متخصص.

والعديد من المرضى الذين يعانون من انسداد الشرايين في الأطراف السفلية قد يعانون من الموت القلبي المفاجئ بسبب انسداد الشرايين التاجية التي تغذي عضلة القلب ومن ثم، فإن منع التدخين، وتصحيح ارتفاع مستويات الدهون والسكر في الدم، والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، كلها تعديلات مهمة في نمط الحياة يجب عليك اتباعها، وهذا سيساعد على منع انسداد شرايين الساق وتضيق الشرايين التاجية، وبالتالي منع الإصابة بالنوبات القلبية والوفاة في كثير من الحالات.