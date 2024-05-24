شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يزيد الصيف من أعراض الربو؟ نصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب فصل الصيف، يعانى بعض الأشخاص من تفاقم أعراض الربو بسبب مسببات مثل حبوب اللقاح والحرارة والرطوبة والمواد المثيرة للحساسية التى تسبب سوء نوعية الهواء ومشاكل فى الجهاز التنفسي، لذلك من المهم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للسيطرة على الحالة باستمرار، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. الاحتياطات الواجب اتخاذها لتجنب مسببات الربو خلال فصل الصيف:

- يعتقد بعض الأشخاص أنهم لا يحتاجون إلى أدوية الربو، ولكن هذا اعتقاد خاطئ، فمن الضرورى أن تحمل معك دائمًا أدوية الربو خلال فصل الصيف للتغلب على محفزات الحالة.

- استمر فى تناول أدوية الربو الوقائية واستشر طبيبك قبل إيقاف أي دواء.

- حافظ على انتعاشك من خلال البقاء في الداخل أثناء الطقس الحار.

- استخدم مكيف الهواء أو المراوح للحفاظ على درجة حرارة مريحة.

- اشرب الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة الشعب الهوائية وتقليل التهيج.

- ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة بدلاً من الأنشطة الشاقة، ويفضل ممارسة الرياضة فى الصباح أو في وقت متأخر من المساء.

- فى الأيام التى تكثر فيها حبوب اللقاح، ابقِ النوافذ مغلقة لمنع دخول مسببات الحساسية الخارجية إلى المنزل.

- إذا كنت بحاجة إلى التواجد بالخارج فى مناطق بها حبوب اللقاح، فكر فى ارتداء قناع لتصفية المواد المسببة للحساسية.

- عند العودة إلى المنزل، قم بالاستحمام وتغيير الملابس لإزالة حبوب اللقاح العالقة على ملابسك وبشرتك وشعرك.

- حافظ على مواعيد متابعة منتظمة مع طبيبك الخاص للحصول على الرعاية وإدارة الحالة باستمرار.