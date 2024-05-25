شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر مرض الروماتيزم على أعضاء جسمك؟.. استشاري توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة داليا عبد المحسن، رئيس أقسام الباطنة العامة بكلية طب جامعة عين شمس وأستاذ الروماتيزم، إن الأمراض الروماتيزمية ليست مجرد عظام ومفاصل بل تؤثر على كل أعضاء الجسم ومن بينها الجهاز الهضمى والرئة والجلد والعين والمفاصل والقلب.

وأوضح، في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن مريض الجهاز الهضمى قد يصاب بالتهاب المفاصل والعكس، مضيفة أن مرضى الالتهابات المناعية في القولون معرضون لمرض الروماتيزم والعكس مرضى التيبس المناعى في المفاصل عرضة لمشاكل الجهاز الهضمى.

وأشارت إلى أن الروماتيزم من الأمراض التي لا يمكن الوقاية منها لعدم وجود سبب محدد لها، حيث إن الروماتيزم من الأمراض المناعية التى تنتج عن عوامل عديدة منها العوامل الوراثية والجينية.

وأوضحت أن التشخيص المبكر للأمراض خاصة الأمراض المناعية مثل الروماتيزم أول خطوة للعلاج، مضيفة أن مريض الروماتيزم يحتاج لفريق طبي به أكثر من تخصص لعلاجه لأن هذا المرض يؤثر على كل الجسم بكل أجهزته.

وأكدت أن علاج الأمراض المناعية تطور بشكل كبير، خاصة العلاج البيولوجي الذى له دور مهم في علاج هذه الأمراض، مضيفة أن الدولة توفر علاجات على نفقتها لهؤلاء المرضى بتكلفة عالية جدًا في سبيل الرعاية الصحية للمرضى.

وبحسب موقع مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي CDC تشمل الأمراض الروماتيزمية الأكثر شيوعًا التهاب المفاصل العظمي، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل، والتهاب المفاصل الروماتويدي.

التهاب المفاصل الروماتويدي هو حالة يهاجم فيها الجهاز المناعي الخلايا السليمة ويمكن أن يسبب التهابًا وتورمًا وألمًا في عدة مفاصل في وقت واحد، وتشمل الأمراض الروماتيزمية الشائعة الأخرى ما يلي:

- الفيبروميالجيا: اضطراب روماتيزمي يؤثر على 4 ملايين شخص ويسبب آلامًا في جميع أنحاء الجسم (يُشار إليه أيضًا باسم الألم المنتشر)، ومشاكل في النوم، والتعب، والاضطراب العاطفي والعقلي في كثير من الأحيان.

- النقرس: أحد أشكال التهاب المفاصل حيث تتراكم بلورات اليورات في المفصل، وعادةً ما يكون المفصل الكبير في إصبع القدم الكبير.

- مرض الذئبة: مرض مناعي ذاتي مزمن يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي في الجسم الأنسجة والأعضاء، ما يؤدي إلى تلف أي جزء من الجسم.