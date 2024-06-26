3 شهداء و12 جريحا في هجمات إسرائيلية بمدينتي غزة ورفح الفلسطينيتين

ياسر رشاد - القاهرة -

استشهد ثلاثة فلسطينيين على الأقل، وأصيب 12 آخرون، فجر اليوم الأربعاء، جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلًا في بيت لاهيا، بينما تم نسف عدة منازل بمدينتي غزة ورفح الفلسطينيتين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن 3 شهداء ارتقوا، وأصيب 12 آخرون على الأقل بجروح، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف الاحتلال لمنزل في بيت لاهيا.

في غضون ذلك، نسفت قوات الاحتلال العديد من المنازل في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة، وحي الزيتون ومدينة رفح الفلسلطينية.

وشهدت مناطق الحي السعودي ووسط وغرب مدينة رفح الفلسطينية، وشمال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا عنيفًا، بينما شنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم النصيرات وسط القطاع.

ورغم تحذيرات وكالات الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة لليوم 264 على التوالي، عبر القصف جوًا وبرًا وبحرًا، مرتكبًا مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارًا هائلًا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلًا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع

الاحتلال يقتحم شرق بيت لحم ويعتدي على المواطنين بالضرب ويمنع عبورهم.

مع فجر اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو، تستمر قوات الاحتلال الصهيونية الإسرائيلية انتهاكاتها الهمجية في حق الشعب الفلسطيني، حيث اقتحم الاحتلال بلدة زعترة شرق بيت لحم.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونفذت عمليات دهم وتفتيش طالت العديد من منازل المواطنين.

وأكدت المصادر الفلسطينية أن قوات الاحتلال، أغلقت مدخلي زعترة الشرقي والغربي من خلال الجيبات العسكرية، ومنعت الدخول أو الخروج من البلدة واليها، وأوقفت مواطنين وأجرت عمليات تحقيق ميدانية معهم واعتدت على بعضهم بالضرب.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم مدينة قلقيلية، واعتقلت سيدة، حيث نفذت عمليات دهم وتفتيش طالت العديد من منازل المواطنين، واعتقلت والدة "مطارد" من قبل الاحتلال، بعد اقتحام منزلها في حي جعيدي بالمدينة.