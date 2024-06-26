الدفاع الروسية: إسقاط طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق "سمولينسك"

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق مقاطعة سمولينسك خلال الليلة الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" اليوم، أنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي، مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرتين بدون طيار فوق أراضي سمولينسك.

وقال حاكم المقاطعة فاسيلي أنوخين، في وقت سابق، إن المنطقة تعرضت لهجوم بطائرتين أوكرانيتين بدون طيار، موضحا أن نظام كييف هاجم أهدافا عسكرية في منطقة فيازيمسكي، لافتًا إلى أنه تم صد الطائرات المسيرة من قبل قوات الدفاع الجوي.

المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة:روسيا تدعم مطلب سوريا بسحب القوات غير الشرعية

قال مندوب موسكو الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن روسيا تدعم مطلب سوريا بضرورة سحب جميع القوات الموجودة بشكل غير قانوني في البلاد.

الوضع مضطرب للغاية

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال نيبينزيا:"لا يزال الوضع في المنطقة مضطربًا للغاية وسط الأنشطة العسكرية المستمرة في منطقة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والمخاطر الكبيرة لتورط الدول المجاورة، وفي هذه الأثناء، تتزايد أسباب القلق بشأن الوضع الإنساني في سوريا".

وأشار مندوب موسكو الدائم لدى الأمم المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني والسياسي في سوريا، إلى أن "الأحداث تتعلق في المقام الأول بالأعمال التدميرية التي تقوم بها إسرائيل، والتي تواصل تنفيذ ضربات عشوائية على منشآت البنية التحتية السورية، وكذلك بالاشتباكات المتقطعة بين الجماعات المسلحة بسوريا والقوات الأمريكية".

وأضاف:"لا يزال مستوى التوتر مرتفعًا أيضًا في المناطق التي لا تسيطر عليها دمشق حيث توجد بؤر للإرهاب في إدلب وما وراء نهر الفرات وفي المناطق التي تنفذ فيها تركيا عمليات، ومع ذلك، فإننا ندعم المطلب المشروع للسلطات السورية".

وأكد أنه يجب سحب جميع القوات الموجودة بشكل غير قانوني في سوريا.

وأوضح نيبينزيا، أن روسيا تعتقد أنه لا يمكن تحقيق وحدة مستدامة في الجمهورية العربية السورية إلا من خلال وضع حد للوجود العسكري الأجنبي وانتهاكات سيادة البلاد وسلامة أراضيها، وكذلك عن طريق إنهاء الضربات المنتظمة التي تشنها القوات الجوية الإسرائيلية.