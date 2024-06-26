سول وواشنطن وطوكيو تدين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، اليوم الأربعاء، إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي باتجاه البحر الشرقي خلال الساعات الماضية، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين مسؤولين بارزين بالدول الثلاث.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) أن مسؤول سياسة شبه الجزيرة الكورية بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية "لى جون-إيل" والمسؤولة الأمريكية البارزة لشؤون كوريا الشمالية "جونج باك" ونائب مساعد وزير الخارجية الياباني لشئون آسيا "يوكيا هاماموتو" وصفوا خلال اتصال هاتفي، الإطلاق الصاروخي الأخير بأنه يعد انتهاكا للعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما أنه يشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي جميع أرجاء العالم.

وأكد المسؤولون مجددا الالتزام برد مشترك على تهديدات كوريا الشمالية، كما اتفقوا على مراقبة أية استفزازات أخرى من جانب بيونج يانج في أعقاب القمة الكورية الشمالية - الروسية التي عقدت الأسبوع الماضي.

وأطلع "لي" المسؤولين في واشنطن وطوكيو على تفاصيل استمرار إطلاق بيونج يانج لبالونات قمامة تجاه سول، مشددا على حفاظ كوريا الجنوبية على وضعية الاستعداد والتزامها بحماية السلامة والأمن العام.

الصين تحث الدول الكبرى على المساعدة في تهدئة التوترات بمنطقة الشرق الأوسط

حث نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنج شوانج، الدول الكبرى على المساعدة في تهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز السلام الدائم في سوريا.

وقال المسئول الصيني - في إفادة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا - إن "استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا يشكل انتهاكات لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، والتي تعرب الصين عن قلقها العميق بشأنها"، مضيفا أنه "في ظل الخلفية العامة للصراع الذي طال أمده في غزة، يجب على الأطراف المعنية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد التوترات أو توسيعها، ويجب على الدول الكبرى خارج المنطقة أن تلعب دورا بناء في تهدئة التوترات وأن تعمل بحسن نية من أجل السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة".

وكرر المسئول الصيني - حسب ما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم /الأربعاء/ - التزام الصين بالتوصل إلى حل سياسي للصراع السوري، مشددا على أهمية عملية يقودها السوريون ويمسكون بزمامها، مرحبا بجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، استنادا إلى قرار المجلس رقم 2254، معربا عن أمله في استمرار التعاون بين جامعة الدول العربية ودول المنطقة مع الحكومة السورية.

وأشار إلى أن "الإرهاب يشكل تهديدا طويل الأجل للعملية السياسية في سوريا"، مؤكدا دعم الصين الثابت لجهود سوريا لمكافحة الإرهاب، داعيا المجتمع الدولي للالتزام بالقانون الدولي ورفض المعايير المزدوجة.

3 شهداء و12 جريحا في هجمات إسرائيلية بمدينتي غزة ورفح الفلسطينيتين

استشهد ثلاثة فلسطينيين على الأقل، وأصيب 12 آخرون، فجر اليوم الأربعاء، جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلًا في بيت لاهيا، بينما تم نسف عدة منازل بمدينتي غزة ورفح الفلسطينيتين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن 3 شهداء ارتقوا، وأصيب 12 آخرون على الأقل بجروح، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف الاحتلال لمنزل في بيت لاهيا.