انطلاق المرحلة الثانية من اختبارات المقاولون الخارجية بمحافظة الشرقية

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت اليوم المرحلة الثانية من الاختبارات الخارجية لناشئي نادي المقاولون العرب في محافظة الشرقية.

والتي أُقيمت في مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، على ملعب مركز شباب المدينة. وشارك في هذه الاختبارات مجموعة من المواهب الناشئة من مواليد 2005 وحتى 2017

وسيتم خلال هذه الاختبارات، اختيار أفضل اللاعبين الناشئين لتأهيلهم للتصفيات النهائية التي ستُقام في مقر نادي المقاولون العرب بمدينة نصر بالقاهرة.

وسوف تستكمل الاختبارات في محافظة الشرقية بمدينة الزقازيق يوم السبت 29 يونيو على ملعب استاد جامعة الزقازيق.

