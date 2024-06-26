إصابة أورتيجا بكسر في القدم.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مطرب المهرجانات أورتيجا، عن تعرضه لكسر في القدم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.



وشارك أورتيجا، متابعيه صورة، عبر خاصية ستوري بموقع انستجرام، وعلق عليها قائلًا: الفترة اللي فاتت أنا كنت تعبان جدًا ومحدش يعرف ومش بحب أقول، وناس كتير مكنتش بتعرف توصلي لأني بجد كنت تعبان أوى والله.

وأضاف: " النهارده زاد التعب أكثر وبقى 2 کسر و4 شروخ في رجل واحدة، أنا ليه نزلت ده دلوقتی علشان متفهمش غلط والناس تديني عزري، علشان في ناس معينه بقيت بتتكلم بطريقه أن أورتيجا بيتنك والشغل التعبان ده.

وتابع : "عاوز أقولكم أورتيجا بيتنفخ، ف حبيت أوضح للناس اللي مش فاهمه حاجة، وأنا فهمتكم ادوني عزري بقي، والحمد لله والشكر لله طبعًا على كل حاجه بتحصل ويارب أبعد عننا العين علشان بقت مکشوفه وواضحة أوي.

آخر أعمال اورتيجا

وكان طرح المطرب أورتيجا، أحدث أغانيه بعنوان "مفاجأة"، كلمات وألحان أمير شيكو، وميكس وماستر طارق حشيشو.

وطرح مؤخرا، أحدث أعماله الغنائية وتحمل عنوان "مش فارقة معايا" ومن المقرر طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

والأغنية من كلمات Mix، ألحان أورتيجا، توزيع وميكس وماستر Codex، ناي نادر الشاعر، وإخراج علي العتر.

والأغنية مختلفة تمامًا عما قدمه أورتيجا من قبل ويعكف على الانتهاء من تسجيل أكثر من أغنية ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة بلون مختلف.