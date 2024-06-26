ياسر رشاد - القاهرة - قال فلوريان فيليبو، زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، إنه يتعين على حلف شمال الأطلسي أن يوقف "الهستيريا المناهضة لروسيا" وتمويل أوكرانيا.



ووفق لوكالة الأنباء الروسية"تاس"، وكتب السياسي الفرنسي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي"X" إكس، تويتر سابقا، معلقا على الحظر الذي فرضته روسيا على العديد من وسائل الإعلام الأجنبية، قائلا: "إذا أردنا تسوية كل شيء، فلنوقف الهستيريا المناهضة لروسيا، وتسليح وتمويل أوكرانيا، ونناقش أخيرًا الدعوة إلى السلام".

وأشار فيليبو إلى أن روسيا تنتقم بعد 27 شهرا من حظر الاتحاد الأوروبي للعديد من وسائل الإعلام الروسية في مارس 2022، وهو أمر "لطيف للغاية".



وفي وقت سابق، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات الرابعة عشرة، التي تحظر "جميع أنشطة البث" لثلاث وسائل إعلام روسية: ريا نوفوستي، وإزفستيا، وروسيسكايا غازيتا.

في 25 يونيو، أفادت وزارة الخارجية الروسية أن البلاد قيدت الوصول إلى 81 وسيلة إعلامية تابعة للاتحاد الأوروبي على أراضيها ردا على قرار مجلس الاتحاد الأوروبي في 17 مايو بحظر وسائل الإعلام الروسية.



وفي الوقت نفسه، أضافت الوزارة أنه إذا تم رفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام الروسية، فإن موسكو ستعيد النظر أيضًا في قرارها فيما يتعلق بوسائل الإعلام الأجنبية.

