شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علامات الإصابة بالحزام النارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحزام النارى من أهم الإصابات المؤلمة والموجعة التي تصيب العديد من الأشخاص، ليس الكل معرضا لها، ولكن الإصابة بها تعنى الألم والحرقة في منطقة الإصابة، هذا ما أكده الدكتور عادل سلطان، استشارى الأعصاب والنفسية قصر العينى، موضحا أن أعراضه تكون واضحة وحادة، وتكون ظاهرة وتدريجيا قد تتطور الأعراض والشعور بالألم وفقا لدرجة الإصابة.

وأوضح أن هناك ارتفاعات فى درجة الحرارة والألم مكان الإصابة، وتكون غالبا في نطاق الظهر أو الجنب، أو الرقبة والوجه في بعض الحالات، فضلا عن الشعور باضطرابات في الجسم كافة مثل الشعور بألم في الأمعاء، والجسم والأعصاب، مع الطفح والتالتهابات الجلدية الكثيرة التي تظهر متناثرة على جوانب الظهر وفى أماكن الإصابة، ونصح بضرورة المتابعة الدقيقة لدى مختص لتشخيص المشكلة ومتابعة العلاج والالتزام به للتخلص من تلك المشكلة الفيروسية والتخلص من أعراضها.

قد يعانى بعض المرضى من الصداع الحاد حسبما يوضح تقرير نشر في موقع infohealthnz، وحذر التقرير من مضاعفات الحزام النارى التي قد تصل حد الإصابة بـ:

اضطرابات في الرؤية وتشوش فيها

التهابات بالعيون

ترهلات في الوجه في الحالات المتقدمة نتيجة الآلام بالرأس المتكررة والحادة

التهابات حادة بالأذنين في الحالات المتقدمة

مشكلات حادة في أعصاب الوجه