شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مستوى الهيموجلوبين الآمن للتبرع بالدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التبرع بالدم هو عمل طوعي نبيل يساعد في إنقاذ حياة عدد لا يحصى من الناس، ومع ذلك، قبل أن تقدم على التبرع ، من المهم أن تفهم متطلبات وحدود الهيموجلوبين الامن للتبرع بالدم والعواقب المحتملة للتبرع بمستويات منخفضة من الهيموجلوبين، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

و الهيموجلوبين هو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء مسئول عن حمل الأكسجين من الرئتين إلى بقية الجسم، لكي يكون التبرع بالدم آمنًا لكل من المتبرع والمتلقي، يجب أن يكون لدى المتبرع مستوى كاف من الهيموجلوبين، وهذا يضمن أن يحافظ المتبرع على صحته بعد التبرع وأن الدم المقدم غني بقدرة حمل الأكسجين

وفقًا لجمعية الصليب الأحمر، فإن الحد الأدنى من المستويات المطلوبة للتأهل للتبرع بالدم هي:

1. للرجال: مستوى الهيموجلوبين لا يقل عن 13.0 جرام لكل ديسيلتر (جم/ديسيلتر).

2. للنساء: مستوى الهيموجلوبين لا يقل عن 12.5 جرام لكل ديسيلتر (جم/ديسيلتر).

3. لا يجوز أن يكون مستوى الهيموجلوبين لدى المتبرع أعلى من 20.0 جم/ديسيلتر للتبرع.

وتشير هذه الدرجات إلى أن المتبرعين بالدم لديهم مخزون كافٍ من الهيموجلوبين ويمكنهم المساهمة بسهولة وأمان في التبرع بالدم، دون تعريض صحتهم للخطر".

