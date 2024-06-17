شكرا لقرائتكم خبر عن تأكلي ابنك أنهي بروتين.. وإيه الكمية المناسبة ليه والان مع تفاصيل الخبر

البروتين هو المسئول عن بناء العضلات واللبنة الأساسية في أجسام الأطفال لتكوين الدم وكذلك لتعزيز صحة العظام وتعزيز إنزيمات الجسم كلها، فهو المحرك الأساسي لنمو الأطفال وأجسامهم وصحتهم وقوتهم، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع تشيلد رينز المعني بصحة الأطفال والمراهقين.

تابع التقرير أن البروتين مهم لنمو جسم الطفل ولمراحله المختلفة، والكمية المناسبة من البروتين التي يحتاجها الطفل هي ما يعادل حوالي 35 جرام يوميا، فالملعقة الواحدة من زبدة الفول السوداني تحتوي على 5 جرامات بروتين وكوب الحليب يحتوي على 8 جرامات من البروتين أيضا، وقطعة اللحم تحتوي على 20 جرامًا من البروتين.

تابع التقرير أنه لابد من حرص الآباء والأمهات على إعطاء وإمداد الطفل بالبروتين اليومي من مصادره المختلفة، والتي يجب تنويعها وعدم التركيز على نوع واحد من البروتين، شريطة أن يكون هذا النوع خاليا من الدهون قدر الإمكان.

ومن أفضل مصادر البروتين للأطفال البروتين النباتي مثل المكسرات مثل الفول السوداني والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والفاصوليا.

يمكن للبروتين الحيواني أن يكون أكثر أهمية للطفل الصغير من خلال تناول الأسماك والمأكولات البحرية خاصة سمك التونة وسمك البلطي الجيد.

يمكن أيضًا الاعتماد على قطع اللحم الصغيرة الخالية من الدهون، أو تناول قطعة من الدجاج خالية من الجلد أيضًا، يمكن تقديم البروتين بنسب وطرق سهلة للطفل ولذيذة كي يتمكن من تناولها ولا يرفضها، ويمكن الاهتمام بإعطاء البيض للأطفال لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين، فضلاً عن لحم الديك الرومي الصحي والمفيد للطفل وبناؤه، ولحوم البقر أيضًا مفيدة للغاية للطفل.

تابع التقرير أن مخفوق أو مسحوق البروتين الذي يعطيه بعض الآباء دون وصفه طبية لأطفالهم أمر غير جيد إلا إذا كانت حالة الطفل تحتاج لذلك، ويقرر ذلك الطبيب المختص ويفضل تناول البروتين من مصادره الطبيعية لبناء الجسم.