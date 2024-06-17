شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمرضى الكوليسترول قبل تناول لحوم الأضاحي والان مع تفاصيل الخبر

يجب على مرضى الكوليسترول تجنب الإكثار في تناول اللحوم خاصة في أيام عيد الأضحى نظرًا لما يترتب عليه من مخاطر صحية وبحسب موقع healthpartners ويمكن للكوليسترول السيئ أن يتسبب في تراكم الترسبات في الشرايين، ما يعرضك لخطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب ومشاكل الأوعية الدموية وغير ذلك الكثير .

أشياء يمكنك القيام بها لخفض نسبة الكوليسترول

تحتوي العديد من اللحوم الحمراء على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والتي يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول الضار LDL، وللحصول على بدائل صحية، اختر الدجاج منزوع الجلد أو الديك الرومي منزوع الجلد في كثير من الأحيان، وتجنب اللحوم المصنعة، يمكنك أيضًا تجربة إضافة المزيد من الأسماك إلى نظامك الغذائي.

الأسماك منخفضة في الدهون المشبعة، وتحتوي العديد من أنواعها على أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تفيد صحة قلبك ويمكن أن تعزز مستويات الكوليسترول الجيد HDL.

احصل على المزيد من الألياف القابلة للذوبان مع خبز الحبوب الكاملة والفاصوليا وغيرها ، وربما تعرف أن الألياف هي شيء يمكن أن يساعدك في تحسين صحة الجهاز الهضمي. ولكن إذا كنت تعتقد أن الألياف مخصصة لعملية الهضم فقط، ففكر مرة أخرى: يمكن أن تساعد أيضًا في بناء صحة القلب والأوعية الدموية.

قائمة الأطعمة منخفضة الكولسترول غنية بالألياف القابلة للذوبان (الألياف التي يمكن أن تذوب في الماء). الألياف القابلة للذوبان تلتقط الكوليسترول في أمعائك قبل أن يصل إلى مجرى الدم وتساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL.

تشمل الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان ما يلي:

الشوفان

شعير

الكينوا

الخبز والحبوب الكاملة

الفاصوليا

عدس

حمص

من السهل إضافة المزيد من هذه الأنواع من الأطعمة إلى نظامك الغذائي. جرب دقيق الشوفان والخبز المحمص من الحبوب الكاملة على الإفطار، أو العدس بالكاري على الغداء، أو الديك الرومي مع الفاصوليا على العشاء.