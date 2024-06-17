شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لا تتأخر في التشخيص والعلاج.. الفرق بين إصابات الدماغ الخفيفة والشديدة والان مع تفاصيل الخبر

من المهم أن تعرف أن إصابات الدماغ يمكن أن تختلف من حيث الأعراض وشدتها، وقد تظهر بعض العلامات مباشرة بعد الحدث الصادم، بينما قد تظهر علامات أخرى بعد أيام أو أسابيع، بالإضافة إلى ذلك، قد تختلف أيضًا الأعراض ومدة العلاج ووقت التعافي اعتمادًا على نوع الإصابة التي تعرضت لها، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

إصابات الدماغ الخفيفة يمكن أن تشمل أعراض الصداع، والدوخة، والارتباك، وفقدان مؤقت للوعي. وهذه الأعراض عادة ما تكون قصيرة الأمد وقد تختفي من تلقاء نفسها مع الراحة والرعاية المناسبة.

وعلى العكس من ذلك، إصابات الدماغ الشديدة تؤدى لتلف دماغي أكثر خطورة ناتج عن تأثير أو إصابة كبيرة.

يمكن أن تشمل الأعراض ما يلي:

فقدان الوعي لفترة طويلة

ارتباك شديد

عدم القدرة على الاستيقاظ

وفي حالات الإصابة الدماغية الشديدة، قد تكون هناك أيضًا إعاقات جسدية، مثل فقدان التنسيق أو الضعف في الأطراف، وعجز إدراكي مثل فقدان الذاكرة أو صعوبة التركيز، ويمكن أن تؤدي إصابات الدماغ الشديدة إلى أضرار طويلة الأمد أو دائمة وتتطلب علاجًا طبيًا مكثفًا وإعادة تأهيل.

إصابة الراس بالارتجاج

يحدث الارتجاج نتيجة لصدمة أو ضربة قوية في الرأس. و تشير العديد من العلامات والأعراض إلى الإصابة بارتجاج في المخ. ويمكن أن تكون جسدية أو معرفية ، ولكن الأعراض الجسدية الشائعة تشمل:

الصداع

دوخة

غثيان

الحساسية للضوء أو الضوضاء

مشاكل التوازن أو مشاكل التنسيق

الأعراض المعرفية مثل الارتباك أو صعوبة التركيز أو مشاكل في الذاكرة أو الشعور وكأنك في ضباب

ومع ذلك، فإن أحد المؤشرات الرئيسية لحدوث الارتجاج هو إذا فقد الشخص وعيه، ولو لفترة وجيزة، أو كان لديه فجوات في الذاكرة تحيط بالحادث.

من المهم ملاحظة أنه حتى بدون فقدان الوعي، من الممكن أن يظل الارتجاج موجودًا، وبالتالي، إذا ضربت رأسك واشتبهت في حدوث ارتجاج، فمن الضروري طلب الرعاية الطبية.

علامات إصابة خطيرة في الرأس

يتطلب التمييز بين الارتجاج وإصابة الرأس الخطيرة الانتباه إلى الأعراض. وعندما يتعلق الأمر بإصابات دماغية حادة أو إصابة في الرأس، "فإن إحدى العلامات الأكثر إثارة للقلق هي فقدان الوعي الذي يستمر لأكثر من بضع دقائق".

وتشمل الأعراض الأخرى الصداع المستمر أو المتفاقم، أو القيء المتكرر، أو الغثيان.

كلام غير واضح

صعوبة في الاستيقاظ

ضعف أو تنميل في الأطراف

صعوبة المشي

ارتباك كبير

خروج سائل أو دم واضح من الأنف أو الأذنين

وفي حالة الأطفال، يجب توخي الحذر بشكل خاص تجاه أي سلوك غير عادي، أو البكاء المستمر، أو رفض تناول الطعام. وفي أي من هذه الحالات، من الضروري طلب الرعاية الطبية الطارئة على الفور".