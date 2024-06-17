شكرا لقرائتكم خبر عن لو مالكش في اللحمة.. أكلات نباتية صحية تغنيك عن البروتين الحيواني والان مع تفاصيل الخبر

ونحن في أيام عيد الأضحى المبارك الذي يشتهر بتناولنا فيه لأنواع اللحوم المختلفة، يظل البعض غير مقبل على اللحوم ولا يفضل تناولها بل يجنح البعض إلى تناول الخضراوات والطعام النباتي أكثر من إقباله على اللحوم والدواجن.

هؤلاء منهم النباتيين الذين لا يستطيعون تناول أي نوع من اللحوم، وآخرون غير نباتيين ولكنهم لا يفضلون تناول اللحم بأنواعه إلا بنسب قليلة للغاية، إذا كنت ممن لا يفضلون تناول الكثير من اللحم يمكنك أن تعوض البروتين الموجود في اللحوم، ببعض الأطعمة الصحية التي يمكن أن تتناولها وتمدك بنسبة عالية من البروتين النباتي أيضًا، ويصبح جسمك حينها قوي، ومليء بالطاقه والنشاط أيضا نظرا لأهمية البروتين في تقوية الأعصاب والعضلات.

بعض الخيارات يوضحها لنا تقرير نشر في موقع ميديسن نت المعني بالصحة العامة والغذاء مؤكدًا أن البروتين النباتي لا يقل أهمية عن البروتين الحيواني، وكل منهما له فائده وأهمية للجسم وبناؤه لذلك يجب أن يتناول الإنسان في نظامه الغذاء البروتين من مصادر مختلفه نظرًا لاحتوائه على الفيتامينات والألياف الصحية للشبع والقوة.

ومن بين هذه النوعيات والخيارات المتعددة التي يمكن أن تلجأ لها في أيام العيد:

البروكلي ذاك الخضار الغني بالبروتين

الخرشوف يمكن تناوله أيضًا

البقوليات بأنواعها تحتوي على نسبة عالية جدًا من البروتين النباتي مثل الحمص والبازلاء وفول الصويا كذلك يمكن تناول الفاصوليا الداكنة أو الفول السوداني

هل تعلم أن حفنة من المكسرات يمكن أن تمدك ببروتين نباتي هائل مثل اللوز والفول السوداني وعين الجمل والكاجو والبقان

الحبوب الصحية مثل القمح والأرز البني فضلاً عن الشوفان الصحي

منتجات الألبان صحية ومفيدة ويمكنك الاعتماد على اللبن والزبادي والأجبان بمختلف أنواعها.

وإذا كنت لا تفضل اللحوم الحمراء مثلما يفعل الكثيرون فيمكنك تناول اللحوم البيضاء مثل الدجاج والأسماك الصحية المأكولات البحرية.