شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتاكل بره البيت فى العيد.. طرق الوقاية من التسمم الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

يفضل كثير من الأشخاص الخروج في الأعياد والمناسبات المختلفة، وربما يفضلون تناول طعام من المطاعم خارج المنزل، لذا يجب أن يتبعوا بعض النصائح للوقاية من حدوث التسمم الغذائي وهذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية.

احذر من الأطعمة التي يمكن أن تجعلك مريضا إذا تناولها من مكان غير موثوق

بحسب موقع بيتر هيلث فإن العديد من أنواع الطعام المختلفة يمكن أن تصيبك بالمرض قد لا يختلف شكل أو رائحة أو طعم الطعام الذي يحتوي على بكتيريا أو فيروسات خطيرة عن الطعام الآمن.

توجد بكتيريا التسمم الغذائي إما في الطعام في البداية أو تنتقل إلى الطعام أثناء التخزين أو التحضير أو الطهي أو التقديم.

الأطعمة عالية المخاطر

يمكن أن تنمو بكتيريا التسمم الغذائي وتتكاثر في بعض أنواع الطعام بسهولة أكبر من غيرها، وتشمل الأطعمة عالية الخطورة ما يلي:

اللحوم النيئة والمطبوخة – مثل الدجاج واللحم المفروم، والأطعمة التي تحتوي عليها، مثل الطواجن.

منتجات الألبان – مثل الكسترد والحلويات التي تحتوي على منتجات الألبان

البيض ومنتجات البيض

المأكولات البحرية – مثل سلطة المأكولات البحرية، والفطائر، وكرات السمك،

الأرز المطبوخ والمعكرونة

السلطات المجهزة – مثل سلطة الكرنب، وسلطات المعكرونة، وسلطات الأرز

سلطات الفواكه الجاهزة

عند تناول الطعام بالخارج، انتبه بشكل خاص إلى كيفية إعداد هذه الأطعمة عالية الخطورة وطهيها وتخزينها وتقديمها.

اختيار مكان تناول الطعام بالخارج

عندما تقرر تناول الطعام في مطعم أو شراء طعام جاهز، فكر فيما يلي:

- هل يستخدم العاملين بالمطعم أدوات ومعدات منفصلة للتعامل مع الأطعمة النيئة والأطعمة المطبوخة، على سبيل المثال، عند إعداد السندويشات

-هل يستخدم الموظفون قطعة قماش نظيفة لمسح الأسطح

-يتم فصل الأطعمة النيئة والمطبوخة بشكل جيد

المراحيض نظيفة

المتجر أو المطعم نظيف بشكل عام

يمكن أن تكون الظروف القذرة في الأماكن العامة في متجر أو مطعم دليلاً على أن الأمور قد تكون أسوأ في المطبخ أو خلف الكواليس حيث لا يذهب العملاء.

عند شراء الطعام تذكر

يجب تقديم الطعام الساخن ساخنًا جدًا (60 درجة مئوية وما فوق). تجنب تناول الطعام الفاتر.

يجب تخزين السندويشات واللفائف المعدة مسبقًا والتي تحتوي على مكونات قابلة للتلف، مثل اللحوم والأسماك والدجاج والبيض والجبن، في خزانة مبردة أو الاحتفاظ بها في درجة حرارة الغرفة لمدة تقل عن 4 ساعات.

لا تشترِ طعامًا "متعب المظهر" يبدو وكأنه ظل في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة.

يجب طهي اللحم المفروم والهامبرجر والمشويات والدجاج جيدًا – ويجب ألا يكون هناك لحم وردي اللون. لا تأكل اللحوم غير المطبوخة جيدا. إعادتهم لمزيد من الطهي.

يمكن طهي شرائح اللحم والقطع الكاملة من اللحوم الحمراء حسب تفضيلاتك لأن الملوثات عادة ما تكون على سطح اللحم وتقتل أثناء عملية الطهي.

يجب تقديم الأطعمة الجاهزة في أوعية مناسبة للوجبات الجاهزة وفي درجة الحرارة المناسبة.

ما الذي تبحث عنه في البوفيهات أو مطاعم الخدمة الذاتية

في البوفيهات أو مطاعم الخدمة الذاتية تأكد مما يلي:

يتم تخزين الطعام الذي يتم تناوله ساخنًا في خزائن عرض الطعام الساخن أو فوق مواقد بدرجة حرارة 60 درجة مئوية وما فوق

يتم عرض الطعام البارد على الثلج أو في خزائن مبردة عند درجة حرارة 5 درجات مئوية أو أقل

يحتوي كل طبق طعام على أدوات التقديم الخاصة به

يتم تجديد الطعام الطازج بانتظام ولكن لا يتم إضافته إلى بقايا الطعام

يتم تغطية الأطعمة بنوع من الحماية أو الغطاء

الأطباق وأدوات المائدة نظيفة وجافة.

أخذ الطعام إلى المنزل "التيك أواى"

عندما يكون لديك طعام "تيك أواي"، إما أن تأكله خلال 4 ساعات أو تأخذه إلى المنزل وتضعه في الثلاجة على الفور تأكد من تناوله في غضون يومين. تخلص من أي طعام عالي الخطورة تم تركه في درجة الحرارة المرتفعة للجو لأكثر من 4 ساعات.