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التحكم في مرض السكرى من الأهداف التي يسعى إليها مرضى السكرى، ووفقًا للخبراء، على الرغم من أن عوامل مثل وزن الجسم والنشاط والتوتر والوراثة تلعب دورًا في تنظيم نسبة السكر في الدم، إلا أن اتباع نظام غذائي صحي أمر بالغ الأهمية، في هذا التقرير نتعرف على أطعمة نباتية تساعد في خفض نسبة السكر في الدم بأسرع وقت، بحسب موقع "تايمز ناو".

لمرضى السكرى.. أطعمة تخفض سكر الدم فى أسرع وقت أبرزها البامية



تساهم بعض الأطعمة، بما في ذلك تلك التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف والكربوهيدرات المكررة، في تقلبات نسبة السكر في الدم، بينما تساعد العديد من الأطعمة الأخرى على تحسينه مع تعزيز صحتك العامة.

تتضمن بعض الأطعمة النباتية التي يمكن أن تساعدك على ضبط سكر الدم ما يلي:



يحتوي البروكلي على مادة السلفورافان، وهو نوع من الإيزوثيوسيانات المليء بخصائص خفض نسبة السكر في الدم. يمتلك البروكلي أيضًا تأثيرات قوية مضادة لمرض السكر مما يساعد على تعزيز حساسية الأنسولين وتقليل نسبة السكر في الدم وعلامات الإجهاد التأكسدي.



ووفقا للخبراء، فإن قرع العسل غني بالألياف ومضادات الأكسدة ويعتبر من أفضل الخضراوات لتنظيم نسبة السكر في الدم.



تقول الدراسات إن احتواء قرع العسل على نسبة عالية من الكربوهيدرات - السكريات، يساعد بشكل كبير على تقليل مستويات الجلوكوز.



البامية مليئة بمركبات خفض الجلوكوز مثل السكريات ومضادات الأكسدة الفلافونويد. كما ينصح به الأطباء كعلاج طبيعي لمرض السكري بسبب خصائصه القوية في خفض نسبة السكر في الدم.



السكاريد الرئيسي في البامية هو Rhamnogalacturonan – وهو مركب قوي مضاد لمرض السكر.



الفول غني بالبروتين والألياف والمغنيسيوم – وكلها تساعد على خفض مستويات السكر في الدم. ووفقا للخبراء، تساعد الألياف القابلة للذوبان والنشا المقاوم في الفول على إبطاء عملية الهضم وكذلك تحسين استجابة السكر في الدم بعد الوجبات.



يعتبر الكرنب من الأطعمة الفائقة المعروفة بفوائدها الغذائية الهائلة، بما في ذلك خفض مستويات السكر في الدم. وهو محمل بمركبات مختلفة تساعد على خفض مستويات السكر في الدم، بما في ذلك الألياف ومضادات الأكسدة مثل كيرسيتين وكيمبفيرول.



التوت والفراولة غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وتساعد على خفض مستويات السكر في الدم والحفاظ على تنظيمها.



وفقا للدراسات، فإن تناول كوبين على الأقل من التوت مع وجبة عالية الكربوهيدرات يقلل بشكل كبير من الأنسولين وسكر الدم بعد الوجبة.



يعتبر الأفوكادو أحد أفضل الأطعمة لتنظيم مستويات السكر في الدم، وهو مليء بالعناصر المغذية. فهي محملة بالدهون الصحية والألياف والفيتامينات والمعادن، وإضافتها إلى الوجبات تعمل على تحسين نسبة السكر في الدم بشكل ملحوظ.



التفاح لذيذ للغاية ومليء بالمغذيات، فهو غنى بالبوليفينول، خاصة في الجلد، مما يساعد البنكرياس على إطلاق الأنسولين ويساعد الخلايا على امتصاص السكر وهذا قد يقلل من مقاومة الأنسولين ويؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم.



تساعد منتجات الألبان مثل اللبن الرايب والجبنة والزبادي على تنظيم مستويات السكر في الدم وفقا للدراسات، يجب على المصابين بداء السكري من النوع 2 تناول الزبادي يوميا لخفض نسبة السكر في الدم أثناء الصيام.