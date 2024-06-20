شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تزيد من إجهاد العضلات والمفاصل والشعور بالتعب بعد التمرين والان مع تفاصيل الخبر

الشعور بالتعب والإجهاد بعد تمرين طويل ومجهد أمر طبيعى، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع لايف سترونج الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، لكن يظل الإجهاد الحاد والتعب المزمن الذى يعانيه البعض بعد وممارسة التمرينات الرياضية أمر غير مقبول وقد يجهد العضلات تدريجيا.

وتابع التقرير موضحا أن التعب الزائد عن الحد والشعور بألم الجسم المضاعف بعد التمرين أمر يجب الانتباه له، ويشير إلى بعض الأخطاء التى ترتكب، وبعض العوامل المسببة لهذا الإجهاد فى نمطك اليومى والحياتى..

- أنت كثير الأرق ولا تحصل على الساعات الوافرة من النوم الجيد، أو تعانى من اضطرابات فى النوم تؤثر على أدائك الرياضى.

- قد يعانى بعض الرياضيين من مشكلات بالغدد وتؤثر بشكل واضح على أدائهم الرياضى وأثناء التمرين، خاصة مشكلات الغذدة الدرقية لذا عليك البحث وراء هذه المشكلة.

- الجفاف وضعف الترطيب للجسم مشكلتان يعانى منهما الكثيرون وتسبب لهما هذه المشكلة الضعف والشعور بالتعب أثناء أداء التمرينات المختلفة.

- تتبع نظام ريجيم غير صحى ويفتقر للكربوهيدرات الصحية.

- تعانى من مشكلة في القدرة على التعافى بعد كل تمرينة قاسية، وتبدأ تمرينك القاسى مرة أخرى قبل الاستشفاء الكامل من الإصابات السابقة.

- تعانى من مشكلة فى الحديد ونسبته فى دمك وعليك لانتباه لذهذه المشكلة والفحص من خلال التحليل والمتابعة لدى المختص.