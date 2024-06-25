متحدث الزمالك: تصعيد الأزمة للمحكمة الرياضية مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أوضح المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أحمد سالم، أن هناك قرارات أخرى وبدائل حال عدم تنفيذ مكالب الزمالك، وأن عامر حسين يدير الأمور بشكل قديم.

وقال سالم في تصريحات عبر قناة "2 MBC MASR": "هناك قرارات أخرى وبدائل حال عدم تنفيذ مطالبنا ونادي الزمالك كبير أوي".

وأضاف: "حدث استخفاف غير مقبول من بعض الإعلاميين عن موقفنا من مباراة القمة وعليهم تقديم اعتذار للجماهير".

وواصل: "فكرة تصعيد أزمة الزمالك إلى المحكمة الرياضية مطروحة، والكرة المصرية تحتاج لناس لديها من العلم ما يكفي".

وأتم: "عامر حسين يدير الأمور بشكل ليس حديث (قديم)، وهل يقوم بوضع جدول الدوري عن طريق الكومبيوتر أشك؟".

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