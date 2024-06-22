علماء يبتكرون دواء لتدمير الخلايا السرطانية ذاتياً

ابتكر علماء صينيون من جامعة هونغ كونغ دواء لعلاج سرطان البلعوم الأنفي، يدفع خلايا السرطان إلى تدمير نفسها بشكل ذاتي.وفي هذا الصدد، كشف المكتب الإعلامي للجامعة، استنادا لهؤلاء العلماء، أن سرطان البلعوم الأنفي هو نوع من السرطان يرتبط ارتباطا وثيقا بعدوى فيروس "إبشتاين بار" (EBV).

وأوضح المكتب الإعلامي، في بيان، أن "علماء كلية الطب بجامعة هونغ كونغ الصينية درسوا إمكانات فيروس ' إبشتاين بار ' كهدف علاجي ونجحوا في ابتكار عقار أساسه الحمض النووي الريبوزي المرسال، الذي يستهدف الخلايا السرطانية في البلعوم الأنفي التي تحمل الفيروس".

وتجدر الإشارة إلى أن علماء الجامعة ابتكروا، بالتعاون مع مختبر جاكسون في الولايات المتحدة، هذا الدواء الذي أطلقوا عليه اسم "آلية انتحارية" لتدمير الخلايا السرطانية في البلعوم الأنفي.

وبحسب الجامعة، فقد أظهر اختبار الدواء على الفئران "نتائج واعدة"، مشيرة إلى أنه يمكن استخدامه في علاج أنواع أخرى من السرطانات المرتبطة بفيروس "إبشتاين بار".

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