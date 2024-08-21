شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى جلدية يوضح طرق الوقاية من الحكة الجلدية والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

خلال ارتفاع درجات حرارة الطقس وزيادة نسبة الرطوبة، يتعرض البعض للإصابة بمشاكل جلدية وأشهرها الطفح الجلدى والحكة.

وحول ذلك أوضح الدكتور أمجد حسين استشارى الجلدية والتناسلية فى كلية طب قنا، أن تزايد نسبة الرطوبة وارتفاع حرارة الطقس يزيد من خطر الإصابة بالعدوى الفطرية والبكتيرية التى يمكن أن تؤدى إلى العديد من المشاكل المتعلقة بالجلد مثل الطفح الجلدى وحساسية الجلد.

وحث استشارى الجلدية على ضرورة الحفاظ على نظافة الجلد بشكل صحيح لمنع الطفح الجلدى، ولذا يجب الاستحمام مرتين يوميًا للتخلص من العرق والأوساخ التى يمكن أن تسد مسام الجلد وتؤدى إلى العدوى، كما يمكن استخدام صابون خفيف مضاد للبكتيريا لتنظيف بشرتك جيدًا، لافتا ضرورة تجفيف الجلد بعد الاستحمام جيدا.

وأضاف أنه يجب تجنب تراكم العرق على الجسم، والحفاظ على بشرتك جافة، لأن العرق يزيد من فرص تراكم الفطريات والبكتيريا، لذا يجب خلع ملابسك وحذائك الرطبين، وتغيير ملابسك إلى ملابس جافة والهدف الحماية من الطفح الجلدى.

وحث على ضرورة اختيار الأقمشة المناسبة القطنية والفضفاضة التى تسمح بمرور الهواء مثل مزيج من القطن والكتان الذى يسمح بتدوير الهواء مع الحفاظ على بشرتك جافة، مع ضرورة تجنب ارتداء الأقمشة الصناعية التى يمكن أن تحبس الرطوبة والحرارة، وتؤدى إلى الإصابة بالطفح الجلدى.

وأخيرا أكد استشارى الجلدية ضرورة تناول نظام غذائى صحى غنى بجميع المعادن والفيتامينات التى تعزيز صحة بشرتك، ولذا يجب إدراج الكثير من الخضراوات والفواكه والبذور في نظامك الغذائي لتجنب خطر الإصابة بمشاكل الجلد مثل الطفح الجلدي، مع ضرورة تناول كميات كبيرة من الماء للحفاظ على ترطيب بشرتك من الداخل.