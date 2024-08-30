بـدء حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في غزة مطلع سبتمبر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن بدء حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في غزة أول سبتمبر المقبل.

وقال ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد بيبركورن: “ستتألف الحملة من جولتين، وفي كل جولة من حملة التلقيح ستقوم المنظمة والأونروا واليونيسيف، إلى جانب وزارة الصحة الفلسطينية، بتوفير قطرتين من لقاح شلل الأطفال الفموي الجديد لأكثر من 640 ألف طفل تحت سن العاشرة”، مشددًا على أهمية أن تصل نسبة التلقيح والتغطية في كل جولة إلى 90 % لوقف تفشّي المرض في غزة ومنع انتشاره على المستوي الدولي.

وأضاف بيبركورن، أنه “بناء علي خبرة المنظمة فإن الأيام الثلاثة قد لا تكون كافية لتحقيق التلقيح الكافي، نظرًا لانعدام الأمن ودمار البنية الأساسية للطرق ونزوح السكان، وأن المنظمة ستراقب تنفيذ الحملة وتمديدها إذا اقتضت الحاجة، يومًا واحدًا أو أكثر.

وتابع “هناك التزامًا مبدئيًا بوقف القتال لأسباب إنسانية في مناطق محددة خلال ساعات إجراء الحملة، وذلك من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا لمدة ثلاثة أيام، داعيًا إلى وقف القتال للسماح للأطفال والأسر بالوصول الآمن إلى المرافق الصحية للتلقيح ضد شلل الأطفال.

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