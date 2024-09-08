البروكلي يعالج ارتفاع ضغط الدم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ذهبت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “إديث كوان” الأسترالية، إلى أن تناول الخضراوات الصليبية مثل البروكلي، أو شرب عصيرها له تأثير كبير على صحة القلب والأوعية الدموية، وخاصة لكبار السن الذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم.

وأوضحت الدراسة المنشورة بدورية “BMC Medicine” الطبية، أن الخضراوات الصليبية وتشمل البروكلي والقرنبيط والملفوف واللفت غنية بمركبات تسمى الجلوكوزينات، والتي تتحلل إلى مواد نشطة بيولوجيا مثل السلفورافان عندما يتم تقطيع الخضار أو مضغه.

وجاءت هذه النتائج بعد تحليل بيانات 18 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 56 إلى 72 عامًا يعانون من ارتفاع طفيف في ضغط الدم، حيث كان متوسط ​​ضغط الدم الانقباضي للمشاركين (الرقم الأعلى في قراءة ضغط الدم) يبلغ حوالي 136 ملم زئبق، وهو ما يعتبر رقماً مرتفعًا.

واستخدمت الدراسة تصميمًا متقاطعًا؛ مما يعني أن كل مشارك أكمل كلاً من تدخل الخضراوات الصليبية، وتدخل التحكم الذي يشمل الخضراوات الجذرية والقرع؛ ما أتاح للباحثين مقارنة تأثيرات العلاجات المختلفة داخل نفس الأفراد، مما يقلل من تأثير الفروق الفردية على النتائج.

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