بريطانيا تخطط لإقامة نصب تذكاري للملكة إليزابيث بالقرب من قصر باكنغهام

تخطط المملكة المتحدة لإقامة نصب تذكاري رسمي للملكة الراحلة إليزابيث الثانية في حديقة سانت جيمس في لندن. ومن المتوقع أن يتخذ شكل تمثال أو منحوتة، حيث سيتم الكشف عن خطط التصميم النهائي بحلول الذكرى المئوية لميلاد الملكة الراحلة في عام 2026، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».ويأتي قرار بناء النصب التذكاري هناك قبل الذكرى الثانية لوفاة الملكة إليزابيث، الأحد.

ويعني الموقع أن السياح الذين يزورون قصر باكنغهام سيكونون قادرين على القيام بنزهة قصيرة لرؤية النصب التذكاري الجديد، الذي يخلد ذكرى أطول ملوك بريطانيا حكماً.

بعد وفاة إليزابيث الثانية، تم تعيين لجنة من قبل الحكومة والعائلة المالكة لإيجاد طرق لتكريم إرثها رسمياً. سيشمل ذلك نصباً تذكارياً دائماً.

من المتوقع أن يظهر النصب التذكاري في قسم من حديقة سانت جيمس بين بوابة مارلبورو، والجسر الأزرق الصغير عبر البركة في منتصف الحديقة التاريخية.

ويقع ذلك في جزء من لندن به العديد من التماثيل الملكية، بما في ذلك النصب التذكاري للملكة فيكتوريا الذي يقف خارج بوابات قصر باكنغهام.

هناك أيضاً تماثيل برونزية للملك جورج السادس والملكة إليزابيث - والدَي الملكة الراحلة - ليست بعيدة جداً عن الموقع المقترح.

تتجمع هذه التماثيل حول الطريق المؤدية إلى قصر باكنغهام الذي كان مسرحاً للعديد من المواكب، سواء للاحتفالات أو الزيارات الرسمية.

بالإضافة إلى النصب التذكاري الجديد، سيكون هناك مخطط تذكاري أوسع، والذي يمكن أن يأخذ شكل مرافق أو خدمات للمجتمع.

على سبيل المثال، تم تخليد ذكرى الملك جورج الخامس، الذي توفي عام 1936، من خلال افتتاح العديد من الملاعب الرياضية والحدائق، ولا يزال هناك نحو 500 ملعب للملك جورج الخامس منتشرة في جميع أنحاء البلاد.

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