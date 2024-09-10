شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب صباحى يرطب جسمك ويخلصك من الكسل والان مع تفاصيل الخبر

ابتدى يومك بإبتسامه، هكذا ينصحك الجميع، بداية اليوم تتحكم بشكل كبير في تفسير أحداثه وطبيعة طاقتك وصحتك على مدار باق ساعات اليوم، ولذا فإن مشروباتك وأكلاتك في بداية اليوم لها الكثير من التأثير على نظامك الغذائي والحياتي بشكل عام.

مشروب بذور الشيا

المشروبات الصحية في بداية اليوم قد تعزز من صحتك العامة وتجعلك أكثر نشاطا وحيوية، خاصة إذا كانت من البذور ولها خصائص مرطبة للجسم والصحة،فوفقا لتقرير نشر في موقع انديا تايمز، فإن هناك مشروبا صحيا له خصائص ترطيب وفوائد عظيمة، وهو مشروب المياه المضاف إليها بذور الشيا، هذا المنقوع له فوائد فريدة وعظيمة يوضحها التقرير منها:

ترطيب الجسم ترطيب عميقا في بداية اليوم يضمن الترطيب الدائم للجسم على مدار اليوم وحمايته من أعراض الجفاف مثل الصداع، وآلام العضلات وآلام الجسم المختلفة

تخفيف أوجاع الجسم وآلام العضلات في بداية اليوم الذي يكون مصحوبا بكسل شديد وشعور بالرغبة في الراحة والمزيد من النوم

يساعد هذا المشروب على الشعور بالانتعاش والنشاط

يساعد هذا المشروب أيضا على تغذية الجسم وتقويته وجعله أكثر نشاطا

يعزز من عملية التمثيل الغذائي ويجعل عمليه الآيض في أفضل حالاتها، وبالتالي امتصاص أفضل العناصر الغذائية على مدار وجبات اليوم

يعتبر مشروبا طاردا للسموم ومخلصا للجسم من بقايا السموم التي تترسب فيه