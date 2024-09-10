شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عندما تتمرن في وقت متأخر من الليل؟ والان مع تفاصيل الخبر

يجد الكثيرون صعوبة في ممارسة الرياضة أثناء النهار، ويضطرون لممارسة التمارين الرياضية في وقت متأخر من الليل، وعلى الرغم من أن ممارسة الرياضة في الليل لها فوائدها، مثل تخفيف التوتر قبل النوم، إلا أنها أيضًا لها تأثيرات فريدة على جسمك، نتعرف عليها في هذا التقرير، بحسب موقع "تايمز ناو".

من المعروف أن ممارسة الرياضة تعمل على تحسين الصحة العامة، وتعزيز الحالة المزاجية، وزيادة مستويات الطاقة، ولكن توقيت ممارسة الرياضة يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في كيفية استجابة جسمك.

بالنسبة للبعض، يمكن أن يؤدي التمرين في وقت متأخر من الليل إلى نوم أفضل وتعافي العضلات، بينما قد يواجه آخرون صعوبة في الاسترخاء بسبب ارتفاع الطاقة ومعدلات ضربات القلب.

فوائد ممارسة الرياضة في وقت متأخر من الليل 1. زيادة القوة والقدرة على التحمل

تشير الدراسات إلى أن درجة حرارة جسمك تكون في ذروتها في المساء، مما يؤدي إلى مرونة عضلية أكبر وقوة وتحمل، هذا يعني أنك قد تؤدي بشكل أفضل وتبذل جهدًا أكبر أثناء التمرين في وقت متأخر من الليل مقارنة بالتمرين في الصباح الباكر.

2. تخفيف التوتر وتحسين الحالة المزاجية

بعد يوم طويل، يمكن أن يعمل التمرين كمخفف قوي للتوتر. يحفز التمرين إطلاق الإندورفين، والذي يشار إليه غالبًا باسم هرمونات "الشعور بالرضا"، والتي يمكن أن تساعد في تحسين حالتك المزاجية وتقليل القلق، وتعزيز الشعور بالاسترخاء.

2. تعافي العضلات بشكل أفضل

قد تعمل التمارين الرياضية في المساء على تعزيز تعافي العضلات. نظرًا لأن الدورة الدموية في جسمك تتحسن طوال اليوم، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل أفضل للمغذيات إلى العضلات أثناء التمرين وبعده، مما يساعد في التعافي بشكل أسرع.

السلبيات المحتملة للتمرين في وقت متأخر 1. اضطراب أنماط النوم

أحد أهم المخاوف المتعلقة بالتمرين في وقت متأخر من الليل هو تأثيره على النوم.

يحفز التمرين إطلاق الأدرينالين والكورتيزول، وهي الهرمونات التي تزيد من مستويات اليقظة والطاقة. إذا كنت تتمرن قبل وقت قريب جدًا من وقت النوم، فقد تجعل هذه الحالة المرتفعة من اليقظة من الصعب النوم، مما يؤدي إلى اضطراب دورة النوم.

2. زيادة الشهية

بعد التمرين المكثف، يتوق جسمك إلى العناصر الغذائية لإعادة تزويد العضلات بالوقود وإصلاحها. يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة الجوع في وقت متأخر من الليل، مما يغريك بتناول وجبات أكبر أو غير صحية قبل النوم. يمكن أن يتداخل تناول وجبات ثقيلة في وقت متأخر من الليل مع الهضم ويزعج النوم.

3. ارتفاع خطر الإصابة

يمكن أن يؤثر التعب الناتج عن يوم طويل على تنسيقك ووقت رد فعلك وقدراتك على اتخاذ القرار، مما قد يزيد من خطر الإصابة أثناء التمرين في وقت متأخر من الليل. هذا صحيح بشكل خاص بالنسبة للتمارين التي تتطلب مستوى عالٍ من التركيز، مثل رفع الأثقال أو التدريب المتقطع عالي الكثافة .

نصائح لممارسة الرياضة في وقت متأخر من الليل

إذا كان التمرين في وقت متأخر من الليل هو خيارك الوحيد، فإليك بعض النصائح لتحسين روتينك:

- اسمح بفترة استرخاء

بعد التمرين، خذ وقتًا للتهدئة والاسترخاء. يمكن أن تساعد التمددات الخفيفة أو اليوجا في خفض معدل ضربات القلب وتحضير جسمك للنوم.

- راقب نظامك الغذائي

اختر وجبة خفيفة غنية بالبروتين بعد التمرين بدلاً من وجبة ثقيلة. سيساعد هذا في إعادة تزويد جسمك بالوقود دون إرهاق جهازك الهضمي قبل النوم.

- خطط لجدول نومك

تأكد من تخصيص وقت كافٍ بين التمرين ووقت النوم للسماح لجسمك بالاسترخاء، فكر في تطوير روتين مهدئ قبل النوم، مثل القراءة أو الاستحمام بماء دافئ، لمواجهة التأثيرات المنشطة للتمرين.